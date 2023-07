Mondiali calcio femminile, Italia batte Argentina 1-0 all’esordio

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – L’Italia batte 1-0 l’Argentina nel match valido per la prima giornata del Girone G dei Mondiali 2023 di calcio femminile. A firmare la vittoria delle azzurre il gol di Girelli, appena entrata in campo e subito a segno con un colpo di testa. L’Italia è in testa al girone con 3 punti con la Svezia. Argentina e Sudafrica ferme a zero.

“Cristiana, l’ho sempre detto, è un valore aggiunto. È un capitano. C’è, c’è sempre e quando entra riesce sempre a incidere. È una colonna di questa Nazionale”, dice il il ct Bertolini rendendo omaggio a Girelli. “Sappiamo quanto sia importante iniziare bene. Questa è una vittoria fondamentale e meritata, contro un’avversaria che sapevamo essere ostica e difficile. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo creato. Era importante vincere”, aggiunge.

“Una gioia immensa -le parole di Girelli-. lo aspettavo questo momento. Voglio dedicarlo a tutte noi. I festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione e a questa maglia. Abbiamo ricevuto tante critiche, a volte anche esagerate e ingiuste, ma non ci siamo abbattute. Era importantissimo iniziare bene in un girone tostissimo, conquistare questi tre punti, che ora ci danno fiducia”.

“Dedico il gol alla mia famiglia e a mia mamma. E soprattutto a Martina Rosucci”., aggiunge riferendosi alla compagna di squadra. “I gol ai Mondiali? Per me è una soddisfazione poter rappresentare questa Nazionale. Per me e per le mie compagne. I record mi interessano se poi sono utili a far vincere la squadra. Questa vittoria ci dà morale, ma adesso manteniamo i piedi per terra e iniziamo a pensare alla Svezia. Sarà un’altra partita difficilissima”.