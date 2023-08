Mondiali ciclismo 2023, Remco Evenepoel oro cronometro e Filippo Ganna argento

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – Remco Evenepoel conquista la medaglia d’oro nella cronometro ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023 e batte l’azzurro Filippo Ganna, argento. Ganna segna il miglior primo intertempo, di 4”. Nei successivi due rilevmenti, Evenepoel viaggia sempre con 12” di vantaggio, lo stesso che ha al termine, sul traguardo.

Terzo la sorpresa Joshua Tarling, britannico classe 2004 che ha scelto insieme alla sua nazionale di snobbare la prova U23 e confrontarsi direttamente con i professionisti, ma con già il titolo nazionale di specialità sulle spalle.

“Sono da due settimane qui in Scozia, tra pista e la crono di oggi ho vinto tre medaglie. Non posso che essere contento. Non ho nulla da recriminare, ma solo fare i complimenti a Remco, che questa volta è andato più forte”, dice Ganna alla fine della gara. “L’oro è meglio dell’argento, ma devo dire che alla fine la prestazione c’è stata, altri corridori che puntavano alla medaglia sono finiti dietro. E’ difficile mettere insieme pista e strada. Sono due esercizi differenti. Lì ti giochi tutto in 4 minuti, nella crono in un’ora. Sono felice per quanto fatto”, aggiunge.

“Non sento e non ho sentito il peso delle responsabilità. Penso solo a fare bene il mio lavoro. Sono il simbolo del ciclismo italiano? Per il momento sono stanco e non saprei cosa dire. Mi rendo conto che molte persone sono contente per le mie vittorie e questo mi dà stimoli per fare meglio. Non guardo più lontano dei prossimi giorni, che vuol dire Vuelta”, conclude.