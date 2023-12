Montagna: 3 persone bloccate su Monte Legnone, soccorritori sul posto nel lecchese

Dicembre 16, 2023

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – E’ in corso in questi minuti un intervento degli uomini del soccorso alpino sul Monte Legnone per tre persone bloccate nella zona del canale Ovest, territorio del comune di Pagnona, nel lecchese.

Le squadre territoriali della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX delegazione lariana, con una decina di tecnici impegnati e gli elicotteri dell’Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza sono sul posto.

L’intervento, secondo le prime informazioni, si presenta complesso. Seguiranno eventuali aggiornamenti.