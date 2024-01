Montagna: 50 anni cade nel torrente in Valmasino, interviene soccorso alpino

Gennaio 12, 2024

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Intervento oggi pomeriggio, venerdì 12 gennaio 2024, per la Stazione di Valmasino del soccorso alpino. I tecnici sono stati attivati per un uomo di 50 anni, rimasto ferito dopo essere finito in un torrente in località Bagni di Masino, in provincia di Sondrio, a quota 1150 metri. L’allertamento è arrivato intorno alle 15.

L’uomo stava tagliando la legna, quando è caduto nel greto del torrente; sul posto è arrivato l’elisoccorso di Sondrio di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza. A supporto, anche una squadra con tre tecnici della stazione di Valmasino del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf-Soccorso alpino Guardia di Finanza, per aiutare l’equipe durante l’imbarellamento e lo spostamento dell’uomo in una zona idonea al recupero con il verricello.