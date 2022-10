Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Un uomo di 72 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un crepaccio nei boschi di Colorina, in provincia di Sondrio.

La vittima è stata ritrovata in un luogo impervio all’interno della boscaglia, dopo essere precipitata da un’altezza di svariati metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.