Agosto 14, 2023

Milano, 14 ago.(Adnkronos) – Era andato con la sua famiglia nella zona della Val Sozzine per una passeggiata, ma i suoi parenti lo hanno perso di vista e hanno chiesto aiuto. E’ accaduto nella serata di ieri in Alta Valle Camonica, nel bresciano. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione di Ponte di Legno del Cnsas, con gli operatori di turno presso il centro di Edolo e i vigili del fuoco. L’uomo è stato ritrovato poco dopo in buone condizioni.