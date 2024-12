Montagna: De Pascale, ‘cordoglio Emilia Romagna, ci stringiamo a famiglie’**

27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “A nome della Regione, voglio esprimere il cordoglio di tutta la comunità emiliano-romagnola per la scomparsa di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, dispersi da giorni sul Gran Sasso. Fino all’ultimo abbiamo tutti sperato in un esito diverso ma purtroppo non è stato così. Ci stringiamo alle loro famiglie e comune di Santarcangelo, cui esprimiamo solidarietà e vicinanza. Un grazie va poi a tutti i soccorritori che hanno lavorato giorno e notte in condizioni meteorologiche proibitive”. Così il presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale.