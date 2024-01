Montagna: due morti in Valchiavenna

Gennaio 8, 2024

Milano, 8 gen. (Adnkronos) – Due interventi nella mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio 2024, per gli uomini della stazione di Bormio del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Il primo allertamento intorno alle 10, per un uomo trovato senza vita nella zona di San Colombano, a Valdisotto. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu, il personale del soccorso piste, il Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino guardia di finanza.

Poco dopo, intorno alle 11.30, altro allertamento per un uomo di 57 anni, deceduto in seguito a un malore nei pressi delle piste di Isolaccia. Gli interventi si sono svolti a circa 500 metri di distanza l’uno dall’altro. Anche in questo caso sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso piste e le forze dell’ordine.

I tecnici del Cnsas (cinque impegnati), dopo le autorizzazioni previste hanno provveduto, con il Sagf, al trasporto a valle della persona deceduta.