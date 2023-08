Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “A nome mio personale e della Camera dei deputati, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due finanzieri soccorritori in forza alla stazione Sagf di Tarvisio, in provincia di Udine, Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione. Rivolgo alle loro famiglie, al comando generale e al soccorso alpino della Guardia di finanza le espressioni delle più sentite condoglianze”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.