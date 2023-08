Montagna: Rauti (Fdi), ‘cordoglio per le famiglie delle vittime e vicinanza a Guardia di finanza’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Profondo cordoglio e vicinanza ai familiari dei giovani finanziari Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni, tragicamente scomparsi in un’attività in montagna. In questo triste momento stringo in un abbraccio le donne e gli uomini della Guardia di finanza che ogni giorno, con grande impegno e senso del dovere, sono al servizio dell’Italia”. Così in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, dopo aver appreso la notizia del tragico incidente.