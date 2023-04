Montagna: scivola e precipita in un canale, morta 60enne**

Aprile 28, 2023

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Una donna di 60 anni ha perso la vita oggi durante un’escursione all’Alpe Giumello, località Sant’Ulderico, in provincia di Lecco. In compagnia di un’altra persona, stava camminando lungo un sentiero quando è scivolata, precipitando in un canale.

Immediato è scattato l’allarme: la centrale di Soreu ha attivato i tecnici della XIX delegazione Lariana, stazione di Valsassina-Valvarrone. Una decina i tecnici impegnati, intervenuti a supporto delle operazioni e dell’elisoccorso di Como di Areu. La donna è stata raggiunta dall’équipe medica, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.