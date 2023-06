Montagna: sulle Orobie bergamasche 24esima settimana nazionale dell’escursionismo Cai

Giugno 9, 2023

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Itinerari escursionistici su sentieri e vie ferrate e percorsi ciclabili di vario livello per esperti e meno esperti, che potranno camminare e pedalare in un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali per conoscere, condividere e rispettare le montagne. Si terrà da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglio sulle Orobie bergamasche la 24esima settimana nazionale dell’escursionismo del Club alpino italiano, il cui ricco programma, al quale soci e non soci Cai si possono iscrivere entro il 15 giugno, offre possibilità per ogni tipologia di frequentatore della montagna: dagli escursionisti alle prime armi a quelli più esperti, dalle famiglie con bambini agli appassionati di cicloescursionismo, dai giovani agli anziani, fino ad arrivare alle persone con mobilità ridotta e alle persone con fragilità.

Decine di escursioni e cicloescursioni: 46 gli appuntamenti in programma, anche di più giorni, consentiranno ai partecipanti di scoprire le peculiarità delle Prealpi e delle Alpi Orobie, tra gruppi montuosi di roccia prevalentemente chiara, calcarea e dolomitica come la Presolana, e vette di rocce cristalline più scure come il Coca, che, con i suoi 3050 metri, è la cima orobica più elevata. Tutto il territorio montano della provincia è presidiato da numerosi rifugi, importanti punti di appoggio per escursionisti ed alpinisti e da diversi bivacchi.

Diversi anche gli ‘eventi nell’evento’, previsti durante la settimana: da martedì 27 a giovedì 29 giugno il Cai organizza per la prima volta il Raduno nazionale juniores, aperto a soci e socie dai 18 ai 30 anni. I partecipanti affronteranno un impegnativo trekking di tre giorni, che inizierà dalla località Fiumenero e terminerà a Valbondione, dopo aver toccato i rifugi Antonio Baroni al Brunone, Mario Merelli al Coca, Antonio Curò e il piccolo abitato di Maslana. Il giorno dedicato agli escursionisti over 60 sarà invece mercoledì 28 giugno, con appuntamento a Clusone per il Raduno nazionale seniores. Quattro le proposte escursionistiche su cui si potrà scegliere, tra i dintorni di Clusone, la Presolana e il Monte Pora.

Sette cicloescursioni, dalla città alta di Bergamo alla Val Seriana, passando per Presolana, Val Brembana e Val Taleggio, compongono il programma dell’edizione 2023 del Raduno nazionale di cicloescursionismo, che prenderà il via giovedì 29 giugno per terminare domenica 2 luglio.

Il Raduno regionale dei gruppi di montagnaterapia del Cai Lombardia (giovedì 29 giugno, Colli di San Fermo) e il Raduno di escursionismo adattato con ausili fuoristrada (domenica 2 luglio, Madonna della Castagna) sono i due appuntamenti dedicati alle persone con mobilità ridotta, disabilità e fragilità.

Il Palamonti di Bergamo, infine, ospiterà diversi convegni e tavole rotonde sulle diverse declinazioni dell’escursionismo e della frequentazione lenta dei territori montani. Sabato 24 giugno alle ore 16 è prevista la tavola rotonda ‘Sentiero Italia Cai: l’emozione di scoprire insieme territori e paesi’. Venerdì 30 giugno alle 21 le strutture operative ‘Sentieri e cartografia’ e ‘Rifugi e opere alpine’ organizzano la serata con tavola rotonda ‘Sentieri e rifugi, l’infrastruttura dell’escursionismo’. Il giorno successivo, sabato 1 luglio, si inizierà con il convegno ‘Family Cai: cosa si è fatto, cosa si sta facendo e cosa si farà’, dedicato alle iniziative dedicate alle famiglie con bambini che si stanno diffondendo sempre di più all’interno delle Sezioni del Cai. Alle 14.30 toccherà all’incontro tra la scuole centrale di escursionismo del Cai con le scuole del territorio, al quale seguirà, alle 16.30, la tavola rotonda della Commissione centrale escursionismo. La 24esima settimana nazionale dell’escursionismo del Club alpino italiano è organizzata dalla Commissione centrale escursionismo del Cai unitamente alla Sezione di Bergamo.