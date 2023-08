Montagna: Tubetti (Fdi), ‘vicinanza a famiglie finanzieri deceduti’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Alle famiglie dei giovani finanzieri deceduti Paroni e Pacchioni e a tutto il corpo della Guardia di finanza voglio esprimere il cordoglio e tutta la mia vicinanza per quanto tragicamente accaduto a Tarvisio, in provincia di Udine. Mi rattrista pensare come abbiano perso la vita questi due ragazzi mentre svolgevano con dedizione il loro lavoro e mentre si apprestavano ad affrontare un addestramento sul pilastro del Piccolo Mangart. Sono molto addolorata per i familiari cui giungano le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretaria della commissione Finanze.