Monte Bianco: giovedì 7 riunione commissione su chiusura traforo

Settembre 4, 2023

Roma, 4 set. (Adnkronos) – La riunione della commissione intergovernativa per decidere in merito alla chiusura del traforo del Monte Bianco è stata fissata per giovedì 7 settembre. Lo fa sapere la società di gestione Traforo del Monte Bianco – Geie, specificando che ancora non si conosce l’ora della riunione. Sul sito della società si spiega che “inizialmente programmato per lunedì 4 settembre, l’avvio dei lavori di risanamento della volta è stato posticipato a causa della chiusura del Traforo del Frejus ai mezzi pesanti”