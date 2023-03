Monti Pietà, Faldella (Affide): “Doveroso ricordare loro antica tradizione”

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo ritenuto che fosse doveroso ricordare l’antica tradizione dei Monti di Pietà per poter comprendere cosa è stata la sua evoluzione e quello che è il credito su pegno oggi. Una grande trasformazione che vede un’attività con una base economica e sociale rivolta ad una pluralità di soggetti. Una fonte di credito alternativo caratterizzato dalla velocità per soggetti non bancabili”. Così il presidente di Affide, Michele Faldella, a margine della conferenza intitolata “I Monti di Pietà, nascita ed evoluzione della più antica istituzione finanziaria” organizzata dall’organizzazione dal lui presieduta e tenutasi presso Palazzo Santacroce Petrignani a Roma.

“Oggi Affide ha acquisito una continuità di quella che era l’attività originaria, diventando una società finanziaria monoprodotto che segue l’antica tradizione e guarda la moderna efficienza – ha continuato Faldella parlando di cosa è oggi l’organizzazione che presiede -. La differenza tra noi e i Compro Oro, che si sono affacciati su questo mercato, la farà solamente la qualità del servizio e la correttezza nei confronti dei clienti”.