Monza: 51enne sorpresa con droga sul monopattino, emesso avviso orale

Marzo 10, 2023

Milano, 10 mar.(Adnkronos) – Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione generale e controllo nelle stazioni ferroviarie dei comuni della provincia di Monza e della Brianza, nelle fasce orarie pomeridiane di maggiore pendolarismo ed affluenza di gruppi di giovani, a seguito di quanto convenuto nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore Marco Odorisio ha disposto la prosecuzione del piano di controlli nella settimana dal 6 al 12 marzo, con personale della questura, della Polfer di Monza e del compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia, oltre che del reparto prevenzione crimine Lombardia e delle polizie locali dei comuni interessati.

In tutto sono stati controllati 9 veicoli e identificate 247 persone, 15 delle quali di età compresa tra i 14 e i 18 anni e sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della strada: due per mancato uso delle cinture di sicurezza, una per mancato possesso della patente italiana ed una per guida con patente scaduta. In particolare alla stazione ferroviaria di Cesano Maderno, inoltre, gli operanti hanno sanzionato per possesso per uso personale una 51enne italiana con precedenti per furto ed uso di sostanze stupefacenti, che alla vista degli agenti ha invertito immediatamente il senso di marcia, tentando di allontanarsi a bordo del monopattino su cui viaggiava. Insospettiti, i poliziotti hanno immediatamente fermato e identificato la donna, che è stata trovata in possesso di 0,22 grammi di cocaina e di 0,54 grammi di eroina. Nei suoi confronti, il questore ha emesso un avviso orale, la droga è stata posta sotto sequestro.

Controlli intensificati anche nelle principali vie e piazze di spaccio di Monza: in piazza Cambiaghi, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 marzo, i poliziotti delle volanti hanno sanzionato amministrativamente due cittadini italiani, un 42enne con precedenti per furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e un 38enne con precedenti per guida in stato di ebbrezza, entrambi contravvenzionati per ubriachezza molesta. Nei confronti degli stessi è stato adottato il provvedimento dell’ordine di allontanamento, con l’obbligo di non avvicinarsi alle aree di piazza Cambiaghi, via Azzone Visconti e via Santa Maddalena.