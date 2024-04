Monza: a Villa Reale ‘Supereroi: il web nero’ contro la pedopornografia online

4 Aprile 2024

Milano, 4 apr. (Adnkronos) – Nell’ambito delle iniziative per il 172esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, inaugura domani, alle 12 presso la Villa Reale di Monza, la mostra fotografica ‘Supereroi: il web nero’, organizzata dal centro operativo sicurezza cibernetica polizia postale Lombardia e volta alla sensibilizzazione contro la pedopornografia, l’abuso e l’adescamento online dei minori.

Visitabile fino al 7 aprile 2024, con orari: venerdì 5 dalle 10 alle 16, sabato 6 e domenica 7 aprile ​dalle 10.30 alle 18.30 e ultimo ingresso alle 17.30, con il supporto del Comune di Monza che ha messo a disposizione i prestigiosi spazi espositivi, la mostra è un progetto ambizioso che si propone di gettare luce sull’importante lavoro svolto dalla polizia nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori.

Molto più di una raccolta di immagini, si tratta di un viaggio emozionale nel cuore della battaglia contro il web nero. Attraverso ogni scatto, ci si immerge nell’animo umano, scoprendo la dedizione, la passione e il coraggio dei poliziotti che lavorano nell’ombra per proteggere i più vulnerabili della nostra società.

Le fotografie catturano l’innocenza compromessa dei minori, offrendo uno sguardo penetrante sulla corruzione che li avvolge online. Questi giovani, inconsapevoli eroi della loro vita quotidiana, diventano i protagonisti di una narrazione che svela la loro vulnerabilità e, al contempo, la loro forza interiore.

La sequenza fotografica, inoltre, rappresenta il turbinio di emozioni, delicate e contrastanti, provate dagli operatori di polizia, mentre esercitano con dedizione la loro professione. Sono scesi in campo mettendosi totalmente in gioco, facendo i conti con l’altalena emotiva che, coinvolge tutti i bambini che hanno conosciuto in questo scenario paradossale ma estremamente reale, e tutti quelli che sono riusciti abilmente a salvare.

La collettiva non ha scopo di lucro. Il suo obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico e fornire consapevolezza su un fenomeno allarmante che colpisce le nuove generazioni. Attraverso immagini coinvolgenti e testimonianze, ‘Supereroi’ invita gli spettatori a riflettere sull’importanza di combattere l’adescamento online e di proteggere i più vulnerabili della società.