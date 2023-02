Monza: aggressioni, pestaggi e alcol a minorenni, sospesa licenza a un bar

Febbraio 18, 2023

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – Il questore di Monza Marco Odorisio ha disposto la chiusura per 45 giorni per un bar di Vimercate, nella provincia di Monza e Brianza. Il provvedimento è stato adottato dopo una serie di violente aggressioni e pestaggi che si sono verificate tra il mese di ottobre 2022 e gennaio 2023 e che hanno coinvolto persone gravate da numerosi precedenti e segnalazioni di polizia.

Tra i fatti alla base del provvedimento, l’aggressione a bottigliate da parte di un dipendente del bar ad un cliente in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, avvenuta lo scorso 30 gennaio; il 23 dicembre dello scorso anno, poi, due ragazze erano state aggredite e picchiate da una coppia in preda ai fumi dell’alcool; i due aggressori avevano anche preso a calci l’ambulanza intervenuta per prestare loro le prime cure. Il 20 novembre 2022, un’altra cliente in stato di alterazione ha percosso una ragazza perché aveva rifiutato un invito a ballare, prendendosela anche con la madre della ragazza che aveva tentato di difendere la figlia. Ancora l’11 novembre 2022 un addetto alla sicurezza fuori dal bar ha colpito una ragazza strattonandola e facendola cadere rovinosamente sull’asfalto, mentre durante la notte dello scorso 15 ottobre, un cliente ubriaco ha sparato tre colpi di pistola dopo aver discusso con un altro avventore.

A settembre 2022, infine, i carabinieri della stazione di Vimercate hanno appurato che erano state somministrati alcolici ad un gruppo di ragazze quattordicenni, una delle quali era poi finita in ospedale per intossicazione da abuso di alcol. Nella circostanza le giovani avventrici hanno dichiarato di aver acquistato presso quell’esercizio pubblico, cocktail alcolici anche in occasioni precedenti senza che fosse chiesto loro alcun documento d’identità. Per tale motivo i militari hanno denunciato il dipendente del bar per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.