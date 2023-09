Monza: agli arresti domiciliari con la droga, 30enne arrestato

Settembre 23, 2023

Milano, 23 set. (Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Seregno, in provincia di Monza Brianza, in esecuzione ad un’ordinanza cautelare personale, hanno arrestato un 30enne di Giussano già noto alle forze dell’ordine.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip di Como, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa, i reati contestati riguarderebbero alcune violazioni alle prescrizioni cui era sottoposto. Il giovane, agli arresti domiciliari da diversi mesi per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e per aver danneggiato l’autovettura della madre, nell’ultimo mese si è reso protagonista di reiterati comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti sempre nei confronti della madre che lo ospitava in casa, tanto da far intervenire più volte i carabinieri.

La ricostruzione degli ultimi episodi a cura dei militari della stazione di Giussano ha consentito l’emissione di un’ordinanza di aggravio della misura cautelare. Peraltro, in occasione dell’ultimo controllo, il giovane è stato trovato in possesso di tracce di cocaina e hashish, assunte da poco, oltre a un telefono cellulare che utilizzava per i contatti con gli amici, in piena violazione delle prescrizioni imposte dalla misura. Il gip di Como ha per questo disposto la revoca degli arresti domiciliari con contestuale collocamento in carcere. E lo scorso 15 settembre i carabinieri hanno rintracciato e arrestato l’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.