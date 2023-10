Monza: autodromo apre le porte a biciclette e monopattini elettrici

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – La micromobilità urbana entra nel tempio della velocità: l’Autodromo nazionale di Monza si dota del servizio di monopattini e biciclette in sharing di Dott, tra i leader europei del settore. L’operatore, già presente dal 2020 nella città di Monza con una flotta composta da 250 monopattini e 100 e-bike, ha esteso la sua area operativa fino a raggiungere le porte dell’autodromo, dove è stata installata un’apposita rastrelliera in cui parcheggiare i mezzi così da garantire una sosta ordinata. Qui verrà sempre assicurato un numero sufficiente di mezzi Dott a disposizione dei visitatori dell’autodromo, che potranno dunque raggiungere il circuito e circolare al suo interno all’insegna della sostenibilità.

Questa collaborazione permetterà inoltre ai dipendenti e ai collaboratori dell’autodromo di poter effettuare i cosiddetti spostamenti casa-lavoro a bordo di una valida alternativa ecologica, innovativa e sicura, evitando così l’uso del mezzo privato: “L’ampliamento del servizio di sharing di biciclette e monopattini elettrici di Dott all’interno dell’autodromo è un risultato eccellente nell’ottica della mobilità sostenibile -commenta Giuseppe Redaelli, presidente Sias Autodromo Nazionale Monza-. Un servizio che sarà sicuramente apprezzato dai turisti che visitano Monza e che potranno arrivare direttamente in circuito con i mezzi Dott o che potranno prelevarli dall’autodromo per spostarsi verso il centro della città. Una micromobilità nel segno della sicurezza e del rispetto per l’ambiente, temi sempre più fondamentali per l’Autodromo Nazionale Monza”.

“Lavoriamo con Autodromo Nazionale Monza da diverso tempo, organizzando corsi di guida sicura in monopattino per gli studenti -spiega Andrea Giaretta, regional general manager Sud-Est Europa di Dott- e siamo molto entusiasti di portare avanti questa collaborazione estendendo la nostra presenza su un territorio molto importante per noi dove vediamo crescere quotidianamente i numeri del servizio: da inizio anno gli utenti nell’area di Monza sono aumentati del 21%. Sostenibilità e rispetto per l’ambiente rappresentano un focus imprescindibile per la nostra realtà e offrire un metodo di trasporto alternativo al mezzo privato, che sia da complemento al sistema pubblico, anche per i dipendenti e i visitatori dell’autodromo è un ulteriore e concreto passo verso il cambiamento modale in atto”.