Monza: Bmw in fuga inseguita e raggiunta dalla panda dei carabinieri

Marzo 6, 2023

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Denunciato un 34enne brianzolo che invece di fermarsi all’alt dei carabinieri è scappato con la sua Bmw. Aveva un tasso alcolemico quasi quattro volte il limite consentito. Alle 2.10 di sabato notte una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Besana in Brianza si trovava ferma in via Alcide De Gasperi per un posto di controllo quando a un tratto ha visto provenire verso di sé un’auto a forte velocità, appena uscita dalla vicina rotatoria di via J.F Kennedy.

All’alt intimato dai militari, l’autovettura, una Bmw serie 2, ha risposto con una manovra spericolata e, invadendo la corsia opposta, ha accelerato e intrapreso la fuga.

I carabinieri subito sono rimontati a bordo dell’autovettura di servizio, una Fiat Panda, e senza esitare, con lampeggianti e sirena, si sono messi all’inseguimento della Bmw che dopo diversi chilometri tra le curve, le salite e le discese delle strade dell’alta Brianza, vistasi braccare dai carabinieri, ha interrotto la propria corsa nel comune di Triuggio.

Lì i militari hanno notato che l’uomo, un idraulico 34enne brianzolo, palesava i segni tipici dell’abuso da alcol tra i quali una evidente andatura barcollante e un eloquio fatto di frasi sconnesse e parole biascicate. Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di quasi 2,5 g/L ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, in relazione alla pericolosa fuga, i carabinieri lo hanno anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.