Monza: chiede di abbassare musica e viene minacciato con coltello, disposta chiusura bar

Giugno 21, 2023

Milano, 21 giu. (Adnkronos) – Lo scorso sabato sera era stato teatro di una violenta lite tra i clienti e un residente del piano di sopra; nella mattina di oggi è stato chiuso dagli agenti della questura. E’ quanto accaduto a un bar di Monza, sito in zona Cederna, nei confronti del quale i poliziotti della divisione polizia amministrativa e di sicurezza (upas) e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – squadra volante, hanno eseguito un provvedimento di chiusura per 20 giorni.

Il provvedimento, disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza per gravi motivi di sicurezza pubblica, è scattato a seguito dei fatti accaduti nella serata dello scorso sabato 17 giugno. Attorno alle 22, alla centrale operativa della questura è pervenuta una richiesta di intervento per una lite tra alcuni avventori del bar e un inquilino del palazzo soprastante. L’uomo aveva chiesto di abbassare la musica e per tutta risposta era stato minacciato con un coltello a serramanico da uno dei clienti. Solo l’intervento provvidenziale degli altri avventori aveva evitato conseguenze tragiche.

Lo stesso bar, nel 2017 era stato già destinatario di una prima sospensione della licenza, sempre per motivi di ordine e sicurezza pubblica connessi a cattive frequentazioni e ad un diverbio tra cittadini di nazionalità albanese, iniziato all’interno del locale poi sfociato in un tentato omicidio; nonostante il precedente provvedimento, però, ha continuato ad essere ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia. E dunque, sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 Tulps ed accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché l’incolumità delle persone, il questore ha disposto la sospensione dell’attività con la chiusura per 20 giorni.