Monza: coppia in questura per permesso soggiorno ma è ricercata, arrestata

Maggio 7, 2023

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Si sono presentati in questura per definire il disbrigo delle loro pratiche relative al rinnovo del permesso di soggiorno, ma gli agenti hanno scoperto che su di loro pendeva un ordine di carcerazione e li hanno arrestati. E’ accaduto a Monza, a una coppia di cittadini peruviani, marito e moglie entrambi 35enni, residenti in città.

La coppia si è presentata allo sportello, consegnando all’agente di turno la documentazione necessaria ad istruire la procedura di rinnovo; dai preliminari accertamenti con i colleghi dell’ufficio immigrazione, però, è emerso che a carico della coppia risultava una sentenza definitiva divenuta esecutiva, in quanto erano stati condannati con emissione nei loro confronti di un ordine di carcerazione dovendo scontare una pena di 4 mesi. I fatti contestati risalivano ad un reato di occupazione abusiva di un appartamento, commesso nell’ottobre 2016, a Milano, in zona Comasina.

I poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno quindi informato i colleghi della squadra mobile, che hanno acquisito l’ordine di carcerazione e hanno arrestato la coppia.