Monza: dopo sorpasso azzardato lo fermano e scoprono droga in auto, 29enne denunciato

Agosto 31, 2023

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Tradito da una manovra spericolata. E’ quanto accaduto la scorsa notte a Seregno, in provincia di Monza Brianza, a un ragazzo di 29 anni che è stato denunciato per spaccio. Attorno all’una della notte, i carabinieri impegnati in un servizio di controllo in via delle Nazioni Unite, hanno udito un forte stridio di pneumatici. Dagli specchietti retrovisori hanno visto una Smart che stava rientrando nella propria corsia di marcia dopo aver provato a sorpassare un’auto che transitava nello stesso senso di marcia. Intuito che il conducente aveva desistito perché si era accorto dell’auto dei carabinieri, i militari hanno deciso di fermarlo e procedere a un controllo.

Il giovane alla guida, un 29enne residente a Seveso, ma domiciliato a Seregno, è risultato essere pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, al che i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione rinvenendo in un’apertura posta sotto il volante una confezione contenente 12 grammi di marijuana e hashish suddivisi in varie dosi, oltre a una mazza da baseball all’interno del vano bagagli.

Il giovane è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in relazione alla mazza da baseball, anche per porto abusivo di armi.