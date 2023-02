Monza: gira armato di coltello, denunciato 17enne

Febbraio 8, 2023

Milano, 8 feb. (Adnkronos) – Un 17enne è stato denunciato lunedì scorso a Monza perché girava armato di coltello. I fatti risalgono alle 23.30 circa quando gli agenti di Monza, transitando in Via Del Tiro a Segno angolo Viale Lombardia hanno notato due giovani a bordo di un motorino. I poliziotti hanno quindi proceduto ai controlli, affiancandoli e intimando loro di fermare e accostare a bordo strada. I due giovani, cittadini italiani di 19 e 17 anni, sono risultati avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di armi.

In particolare, il minorenne era già stato deferito in stato di libertà l’anno scorso, quando durante un controllo nel parchetto di fronte a un centro commerciale di Milano, è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e un coltello artigianale. Anche il 19enne si è dimostrato insofferente verso i poliziotti, che hanno riscontrato come fosse già stato indagato in stato di arresto per furto in abitazione commesso a Bresso. In considerazione del fatto che, sin dall’inizio e per tutta la durata delle procedure di identificazione, il ragazzo minorenne si mostrava agitato e insofferente al controllo, e visti i precedenti, gli operatori hanno chiesto se avessero oggetti o sostanze non consentite, prima di proseguire con una perquisizione.

A tale richiesta il diciassettenne ha consegnato un coltello a serramanico della lunghezza totale di 19 cm e con lama di 8,5 cm, custodito all’interno della tasca del giubbino per motivi, a suo dire, di difesa personale. Il giovane, è stato quindi accompagnato presso gli uffici della questura di Monza e della Brianza, e deferito per porto d’armi e oggetti atti a offendere e successivamente affidato al padre.