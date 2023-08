Monza: in casa aveva un minimarket di droga, 28enne arrestato

Agosto 23, 2023

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – Blitz in casa di un giovane di 28 anni, i carabinieri scoprono un vero e proprio minimarket della droga. E’ accaduto ad Arcore, in provincia di Monza Brianza.

Durante un’operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della compagnia di Monza hanno sorpreso in casa il 28enne con un notevole quantitativo di droghe. Le attività sono scattate dopo che il giovane è stato fermato a Monza da una pattuglia della sezione radiomobile che a bordo della sua auto ha trovato un grammo di ketamina.

I militari hanno deciso di estendere il controllo nella sua abitazione, ma una volta giunti sul posto il giovane si è barricato impedendo loro l’accesso. Questi ultimi però sono riusciti a forzare il portone ed hanno fatto irruzione all’interno, scoprendo che il giovane stava tentava di disfarsi di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Nello specifico, sono stati trovati 36 grammi di cocaina, 226 grammi di hashish, 200 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di ecstasy, 35 grammi di ketamina e 9 fiale di liquido thc. In camera da letto, inoltre, è stato trovato il materiale per il confezionamento e 7.000 euro in contanti. Per il 28enne sono scattate le manette.