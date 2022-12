Monza: maltrattamenti in famiglia, misura cautelare in carcere per un 50enne

Dicembre 9, 2022

Milano, 9 dic. (Adnkronos) – Nella mattinata di mercoledì scorso, 7 dicembre, gli uomini della squadra mobile della questura di Monza e della Brianza hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere per un cittadino italiano di anni 50 residente in città. L’uomo, già sottoposto in passato alla misura del divieto d’avvicinamento alla moglie ed ai figli per fatti analoghi accaduti tra l’aprile e luglio 2022, era già stato allontanato dalla casa familiare una prima volta, ma era riuscito comunque a riallacciare il rapporto con la moglie e i figli.

I suoi atteggiamenti, però, non sono mai cambiati. Nei confronti di tutti i componenti della propria famiglia ha continuato a comportarsi in maniera aggressiva, con condotte sopraffattorie, prevaricatrici, vessatorie e denigratorie. La moglie, non potendone più, se ne è andata via di casa, rifugiandosi da alcuni parenti. L’uomo è stato quindi allontanato una seconda volta, ma non ha mai smesso di maltrattare i suoi familiari, fino a che è stata presentata una nuova denuncia che ha determinato l’aggravamento della misura in atto con la custodia in carcere.