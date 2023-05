Monza: manovre azzardate in auto e droga, 4 giovani denunciati

Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Terminato il turno in fabbrica, hanno deciso di svagarsi assumendo droga e compiendo una serie di manovre azzardate con l’auto. I carabinieri li hanno notati e, dopo un controllo, li hanno denunciati. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, a Carate Brianza, a quattro ragazzi tra i 21 e i 30 anni.

I militari della locale stazione hanno visto l’auto con i quattro ragazzi a bordo mentre eseguivano sgommate e manovre pericolose davanti a un istituto scolastico; attivati lampeggianti e sirena, hanno bloccato l’auto per procedere al controllo. Sin da subito, i quattro, un 30enne pakistano residente a Desio, conducente del mezzo, un 26enne mauriziano e due 21enni italiani residenti a Muggiò, hanno mostrato segni da alterazione psicofisica legata all’assunzione di sostanze stupefacenti. La perquisizione sulla persona e all’interno del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare 6 coltellini e, in capo all’autista, anche una dose di hashish. Tutti e quattro hanno ammesso di avere consumato hashish acquistato alla stazione di Monza.

Per tutti è scattata una denuncia per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e, per il solo 30enne, anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida. Tre dei quattro ragazzi hanno dei precedenti e, in particolare il 30enne è pregiudicato per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, il 26enne per oltraggio a pubblico ufficiale e uno dei due 21enni per interruzione di pubblico servizio e spaccio di stupefacenti.