Monza-Milan 0-1, gol di Messias

Febbraio 18, 2023

Monza, 18 feb. (Adnkronos) – Basta un gol di Messias nel primo tempo al Milan per avere la meglio su un agguerrito Monza 1-0 nella sfida del Brianteo, valida per la 23esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la formazione di Pioli sale a 44 punti, mentre il Monza resta fermo a 29 punti.

LA PARTITA – Nel Monza, il tecnico Palladino per il derby lombardo sceglie Petagna in avanti, con Mota e Caprari in appoggio. A centrocampo Ciurria e Birindelli ai lati con Rovella e Pessina al centro. Pioli invece ritrova Tomori, affiancato da Kalulu e Thiaw, con Theo Hernandez e Messias sulle fasce. In attacco spazio per Origi, con lui Diaz e Leao. Al 1′ subito Monza pericoloso con un’iniziativa di Birindelli che serve Ciurria ma la conclusione viene deviata in angolo da Tatarusanu. Un minuto dopo ancora padroni di casa pericolosi con Petagna che prova a beffare Tatarusanu con un colpo di testa. Il Milan si fa vedere in avanti al 19′ con una conclusione a giro di Leao che scheggia il palo alla sinistra di Di Gregorio.

I rossoneri salgono di intensità: al 25′ Messias recupera un pallone e serve al limite Leao che fa partire una conclusione angolata rasoterra, Di Gregorio respinge ma non blocca, Diaz prova a calciare a rete ma il portiere del Monza devia in angolo. Al 29′ ci prova Tomori ma Di Gregorio devia ancora. Il portiere del Monza non può nulla però al 31′: Kalulu crossa in area, Pessina prova a spazzare via di testa il pallone ma finisce tra i piedi di Messias che dal limite fa partire una conclusione potente che si infila alla sinistra del portiere.

Ad inizio ripresa il Monza entra in campo convinto di poter colpire il Milan e al 53′ Mota entra in area e serve Petagna, l’attaccante riesce a concludere da buona posizione ma centrale e Tatarusanu è attento. Al 57′ contropiede con Leao che tocca per Theo Hernandez che solo davanti a Di Gregorio prova lo scavetto ma colpisce l’esterno della rete. Al 73′ clamoroso doppio palo del Monza: conclusione rasoterra dal limite di Ciurria e carambola da record. La palla colpisce il palo e poi finisce sulla gamba di Tatarusanu prima di finire sul palo e concludere la sua folle corsa sul fondo. Il Milan passata la paura sfiora il raddoppio: all’85’ ancora Theo Hernandez protagonista, cross per Giroud che di tacco libera Tonali, conclusione di prima con Di Gregorio che smanaccia, palla sui piedi di Saelemaekers prima e di De Ketelaere poi. Nessuno dei due rossoneri riesce a trovare la porta. Il Monza chiude in avanti ma il Milan non si fa sorprendere e porta a casa tre punti importanti che lo rilanciano in classifica.