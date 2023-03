Monza: operava senza autorizzazione, chiuso canile e sanzionata la responsabile

Marzo 15, 2023

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – Operava senza avere alcuna autorizzazione; per questo una donna di 31 anni, legale rappresentante di un ricovero per cani di Vimercate, in provincia di Monza Brianza, è stata sanzionata e la struttura è stata chiusa. A scoprire il tutto, i carabinieri dei Nas di Milano che, nell’ambito di una specifica campagna di controlli a livello nazionale presso canili e gattili pubblici e privati, hanno eseguito l’ispezione al fine di verificare la corretta conduzione della struttura ed il benessere degli amici a 4 zampe.

I militari, intervenuti con l’ausilio del personale sanitario Ats competente, hanno accertato che la legale rappresentante, 31enne italiana, non aveva mai presentato la prevista registrazione dell’attività. A suo carico, quindi, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a mille euro. Ed è stata disposta l’immediata chiusura della struttura ricettiva.

I 14 ‘ospiti’, tutti cani di varie razze, in buono stato di salute, sono stati riaffidati ai proprietari che, con stupore, hanno appreso di aver affidato i loro ‘amici’ ad una struttura irregolare. Per questo i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità lanciano un appello ai proprietari di animali domestici, invitandoli a segnalare e chiedere l’intervento presso tali strutture nel caso sospettino soprusi su cani, gatti o qualsiasi altro animale.