Monza: polizia sgombra centro sociale per rischi di crollo e amianto

Agosto 1, 2023

Milano, 1 ago. (Adnkronos) – Alle 5.45 di questa mattina, agenti della questura di Monza e della Brianza hanno fatto accesso in un’area in via Timavo 12, a Monza, occupata da un centro sociale. L’area è stata sgomberata per consentire ai proprietari del sito gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni causati dal maltempo che ha imperversato la scorsa settimana sulla Brianza. Alcuni degli edifici all’interno dell’area occupata avevano infatti subito gravi danni strutturali con scoperchiamento e compromissione dei tetti, determinando pericoli di crollo delle strutture, oltre che il rischio di contaminazione da fibre di amianto.

Lo scorso 28 luglio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, unitamente a personale della Digos, avevano effettuato una ricognizione sul posto, constatando il rischio di crollo delle strutture. Eseguendo poi l’esame preliminare del tetto era emersa anche la presenza di amianto bianco. E’ stata quindi convocata in questura la proprietà per avviare urgentemente gli interventi di messa in sicurezza del sito. E questa mattina la polizia ha restituito l’area ai legittimi proprietari.