Monza: pregiudicato ubriaco sorpreso alla guida di un’auto rubata, denunciato

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Fermato per un controllo stradale, si scopre che è alla guida di un’auto rubata e in stato di ubriachezza. Per questo un 45enne è stato denunciato dai carabinieri. E’ accaduto ieri sera in Brianza.

Ad individuare l’uomo, i militari della stazione di Verano Brianza, durante un servizio di pattugliamento del territorio. Entrando nel parcheggio di un supermercato, hanno notato la presenza di un’auto sospetta e hanno deciso di procedere a un controllo. L’uomo alla guida, un 45enne senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e inerenti al codice della strada, attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha sin da subito evidenziato i segni dell’abuso di bevande alcoliche. Sottoposto ad alcol-test, è risultato positivo con un tasso di oltre 1,6 g/l.

Intanto, mentre veniva effettuato l’accertamento etilometrico, l’interrogazione sulla banca dati ha permesso ai militari di accertare che l’auto era di proprietà di una donna di 61 anni ed era stata rubata la notte precedente a Monguzzo, località del Comasco. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità del caso che si sono concluse con una denuncia a piede libero per i reati di ricettazione, guida senza patente, guida in stato d’ebbrezza e immigrazione clandestina.