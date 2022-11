Monza: Questore dispone accompagnamento extracomunitario al Cpr di Torino

Novembre 21, 2022

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento al Cpr di Torino di un cittadino straniero, di nazionalità tunisina, di 56 anni, condannato per molteplici reati.

Lo straniero, scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, irregolare da diversi anni e già destinatario di un provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno da parte del Questore di Pisa, per pericolosità sociale, è stato da ultimo arrestato dalla Polizia ferroviaria di Milano centrale il 21 gennaio del 2021, in quanto resosi responsabile di una rapina con arma bianca ai danni del passeggero di un treno; il cittadino tunisino, con un complice, armato di un coltello, avevano minacciato un viaggiatore, intimandogli di consegnare il portafogli ed il telefono cellulare. Gli stessi, alla vista delle forze dell’ordine, si davano alla fuga, ma venivano arrestati dopo un rocambolesco inseguimento, che portava alla caduta di uno degli agenti, il quale riportava delle lesioni. Arrestato, cveniva condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Inoltre, lo straniero ha riportato svariate condanne, per i reati di cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pervenendo ad una condanna, con un cumulo pene di anni 9 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

Scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza nella giornata di domenica 20 novembre, dopo aver espiato la pena, è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza, ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo con il quale il Questore, Marco Odorisio, ne ha disposto il trattenimento presso il Cpr di Torino, ove è stato accompagnato da personale della Questura. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.