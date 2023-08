Monza: Ronn Moss in concerto per raccogliere fondi per l’Emilia Romagna

Agosto 23, 2023

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – Eventi e spettacoli per raccogliere fondi da devolvere all’Emilia Romagna. Giovedì 31 agosto, nel parco di Villa Zoia a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza, è in programma ‘Insieme per la Romagna’, manifestazione con un ricco programma di iniziative che culmineranno con il concerto di Ronn Moss, l’attore che interpreta Ridge di Beautiful, per decenni frontman della band dei Players. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Insieme Aps con il patrocinio del Comune di Concorezzo, è a ingresso libero.

A dare il via, alle 18.30 sul palco di Villa Zoia, lo show di alcuni comici di Zelig e Colorado. A seguire, musica e djset con una cena all’interno dell’area feste della Villa. Nel giardino interno di Villa Zoia che affaccia su via Libertà sarà servito un aperitivo gourmet per la raccolta fondi per la Romagna. A seguire un Live Show con diversi ospiti e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. La serata culminerà con la performance musicale di Ronn Moss che presenterà il suo nuovo album ‘Surprise Trip Love’. “L’evento ‘Insieme per la Romagna’, con il grande concerto di Ronn Moss -spiega il sindaco Mauro Capitanio- chiude un’estate di apprezzati appuntamenti in città che hanno coinvolto oltre 10mila persone provenienti da tutta la Brianza e non solo. Abbiamo fortemente voluto ospitare ‘Insieme per la Romagna’ sia per la valenza di solidarietà, sia per l’alta qualità in termini di offerta culturale per la nostra città”.

“Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora -afferma Ronn Moss-. Concerti come quello di Concorezzo riescono a far conoscere al pubblico italiano questo mio duplice aspetto artistico, da attore e da musicista. Da sempre sono legato all’Italia, nazione fatta da grandi città ma, soprattutto da Comuni più piccoli. Esibirmi in Villa Zoia, nel cuore della Brianza è quindi per me un grande onore perché rappresenta davvero un modo per entrare in contatto con il mio pubblico italiano. L’evento, inoltre, sposa una causa benefica concreta dato che verranno raccolti fondi per il sostegno della Romagna dopo gli eventi drammatici dei mesi scorsi”.