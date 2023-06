Monza: simula investimento per truffare coppia di anziani, denunciato

Giugno 24, 2023

Milano, 24 giu. (Adnkronos) – Ha tentato di truffare una coppia di anziani in auto buttandosi sul cofano della loro auto per far credere loro di essere stato investito e di dover essere quindi risarcito, ma la vittima non si è lasciata convincere e si è rivolta ai carabinieri, che lo hanno denunciato. E’ accaduto l’altro ieri a Carate Brianza, in provincia di Monza Brianza a un 50enne del posto, con svariati precedenti per guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti.

Erano circa le 12 quando un 70enne di origini pugliesi, da anni residente in Brianza, dopo aver fatto la spesa insieme alla moglie, ha preso l’auto per uscire dal parcheggio del supermercato; giunto ad un incrocio poco distante, si è fermato per immettersi sulla via principale, ma improvvisamente ha visto un uomo cadere sul cofano della sua auto e finire a terra. I due coniugi, spaventati, sono scesi per sincerarsi delle sue condizioni e lo hanno invitato a sedersi dicendogli che nel frattempo avrebbero chiamato i soccorsi. L’uomo, agitato e con fare aggressivo, ha risposto di star bene e che non c’era bisogno di chiamare nessuno, ma ha proposto loro di chiudere la faccenda con un risarcimento di 50 euro.

Insospettito, il 70enne, con lunghi trascorsi nell’Arma di cui gli ultimi tra le fila del Nas di Milano, ha detto di non avere con sé contanti, ma a quel punto il truffatore gli ha strappato il cellulare dalle mani e ha inviato una chiamata sul proprio telefono per memorizzare il suo numero. Dopodiché gli ha dato appuntamento alle 14 nel parcheggio del supermercato “per sistemare il risarcimento”. A quel punto l’anziano si è recato nella vicina caserma dei carabinieri di Carate Brianza raccontando quanto accaduto e fornendo una dettagliata descrizione del truffatore. All’appuntamento, quindi, si sono presentati anche due carabinieri in borghese che, individuato il truffatore, lo hanno bloccato e portato in caserma. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà.