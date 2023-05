Monza: sindaco Pilotto incontra consiglieri regionali eletti in Brianza

Maggio 26, 2023

Milano, 26 mag. (Adnkronos) – Il sindaco di Monza Paolo Pilotto, ha invitato oggi in Municipio i Consiglieri regionali neoeletti in Brianza, che per i prossimi cinque anni rappresenteranno i bisogni del territorio e del suo capoluogo nell’assemblea regionale. All’incontro, al quale ha preso parte anche il presidente della Provincia Mb, Luca Santambrogio, hanno partecipato Alessandro Corbetta, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini, Pietro Luigi Ponti, Martina Sassoli, Alessia Villa; il presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, assente per precedenti impegni, ha chiesto di poter essere aggiornato in merito ai lavori.

All’ordine del giorno, in un clima di piena collaborazione, i temi principali sui quali gli enti saranno chiamati a consolidare percorsi di lavoro comune, a partire dalla salute: sul tavolo il completamento del cantiere all’ospedale San Gerardo, per il quale Aria ha assicurato una ripresa dei lavori in tempi brevi; lo sviluppo delle case di comunità e il tema ancora aperto della carenza di medici di medicina generale sul territorio; l’accordo sull’Ospedale Vecchio, i cui edifici sono destinati, fra l’altro, a diventare sede di una casa della comunità, del comando provinciale dei carabinieri e di uno spazio comunale.

La discussione ha toccato anche il futuro della Villa Reale e del Parco di Monza, riferito allo sviluppo del Consorzio di Gestione. Accanto a ciò i lavori legati all’ammodernamento dell’Autodromo Nazionale e dell’intero impianto ospitato all’interno del parco. Ancora, sul fronte delle infrastrutture il prolungamento da Milano a Monza delle due linee metropolitane Mm1 e Mm5 e la Pedemontana costituiscono due grandi sfide che la Brianza è chiamata ad affrontare con impegno corale nei prossimi anni: “Quello di oggi è stato un incontro tra amministratori consapevoli di rappresentare un territorio strategico come la Brianza -spiega il sindaco del capoluogo, Pilotto-. Condividere aggiornamenti e progettualità di rilievo per le nostre comunità, pur nella consapevolezza delle diverse sensibilità politiche, è un punto di partenza positivo per contribuire a promuovere un’attenzione comune per la terza città della Lombardia e per l’intero territorio provinciale”. Il prossimo incontro di reciproco aggiornamento è fissato per luglio.