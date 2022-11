Monza: sorpresi in auto con un chilo di marijuana, due arresti

Novembre 26, 2022

Milano, 26 nov. (Adnkronos) – I carabinieri di Seregno (Monza e Brianza) hanno arrestato due uomini, di 42 e 43 anni residenti nel torinese, sorpresi con oltre un chilo di marijuana. I due sono stati notati mentre percorrevano, a forte velocità, la strada statale 36 in direzione di Milano, quindi arrivati a Sesto San Giovanni imboccavano l’autostrada A4 in direzione di Torino. La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare dentro una busta gialla della spesa, un grosso pacco in cellophane contenente un chilo di marijuana.

Il 42enne e il 43enne, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e, il secondo, anche per reati contro la persona e in materia di armi, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e traffico di stupefacenti. Convalidato l’arresto, il 42enne è tornato libero, mentre il 43enne è stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. I due andranno a giudizio il prossimo 6 dicembre.