Monza: torna con un nuovo capitolo la campagna ‘Il giro di Monza in 60 giorni’

Agosto 31, 2023

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Dopo il successo dello scorso anno, torna per il secondo anno consecutivo la campagna ‘Il giro di Monza in 60 giorni’, un’iniziativa interattiva volta a promuovere le bellezze del capoluogo brianzolo e ampliare il numero di visitatori nazionali ed internazionali. La campagna sarà attiva dal 31 agosto.

Come lo scorso anno, il progetto prevede la possibilità di entrare a tariffa ridotta nei luoghi coinvolti dall’iniziativa per i 60 giorni successivi al primo accesso a tariffa piena. Considerata la grande adesione di pubblico della prima edizione, nuove mete hanno aderito al circuito. Oltre ai punti di interesse della Villa Reale, dell’Autodromo di Monza, del Museo e Tesoro del Duomo di Monza e dei Musei Civici-ex Casa degli Umiliati, il percorso nel capoluogo brianzolo si arricchisce infatti di due nuove tappe con il Museo della Cappella Espiatoria e il Museo Etnologico Monza e Brianza (Mulino Colombo).

Viene dunque confermato il concept creativo, ideato da Agenzia Yes!, che mette in campo una strategia di gamification e di coinvolgimento attivo del pubblico per aumentare l’appeal dell’iniziativa, la quale trova le sue radici in una revision del famosissimo romanzo di Jules Verne, ‘Il giro del mondo il 80 giorni’. Torna anche il ‘passaporto della città’, simbolo del viaggio e della scoperta di nuovi luoghi, nel quale poter apporre via via i timbri dei sei partner dopo ogni visita. Il passaporto contiene all’interno cenni storici ed artistici dei luoghi coinvolti, così da offrire un’esperienza maggiormente immersiva ai turisti e lasciare allo stesso tempo un gadget di valore che aumenti l’impatto culturale-turistico dell’identità del concept. Per dare risalto all’iniziativa, inoltre, sarà installato un info-point presso l’Autodromo Nazionale, una delle mete del ‘Giro’, tra il 31 agosto ed il 3 settembre, in concomitanza con il celebre Gran Premio (MonzaFuoriGP2023). Qui si potranno chiedere informazioni e approfondimenti sulla campagna e sulla città di Monza.