Monza: troppi incidenti per alcool, droga e telefonini, disposto aumento controlli in strada

Gennaio 27, 2023

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Nella giornata di ieri, a Monza, si è tenuto un incontro dell’osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale convocato dal prefetto Patrizia Palmisani al fine di promuovere un confronto tra istituzioni, forze di polizia ed enti proprietari delle strade della provincia di Monza e della Brianza volto a definire un piano condiviso di interventi di contrasto alle principali cause di incidenti e di prevenzione dei rischi per l’incolumità degli utenti delle strade. La riflessione ha preso avvio dall’analisi dei dati sui sinistri con lesioni che si sono verificati nel corso del 2022 e che la prefettura nelle scorse settimane ha raccolto con l’obiettivo di individuare le cause di incidentalità più frequenti e i punti più critici della rete stradale del territorio.

I report prodotti dalle forze di polizia e dalle polizie locali hanno evidenziato un aumento del numero di incidenti con lesioni, in linea con il dato nazionale. Tra le cause alla base del fenomeno, è stato rilevato che un alto numero di episodi è connesso alla violazione di regole di comportamento, tra cui la guida sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze psicoattive, nonché la distrazione molto spesso legata all’utilizzo di dispositivi cellulari. Non mancano, tuttavia, le condizioni delle infrastrutture stradali e possibili carenze nella segnaletica. Per questo è stata evidenziata la necessità di aumentare l’attenzione nella pianificazione e nello svolgimento di un numero più alto di servizi controllo su strada, che saranno curati prioritariamente dalle polizie locali all’interno dei centri abitati e dalle forze di polizia sulle strade extraurbane.

Riguardo l’intensificazione dei controlli sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza, inoltre, la prefettura promuoverà un confronto tra tutti gli organi accertatori per consentire un utilizzo più efficiente, attraverso forme di condivisione, delle strumentazioni a disposizione degli uffici e dei comandi della Provincia. Da parte sua, il prefetto si è impegnata a curare un coordinamento delle iniziative di informazione sui pericoli e di sensibilizzazione al mantenimento di comportamenti responsabili alla guida, rivolte in particolare ai più giovani, anche con la collaborazione del mondo della scuola. E ha infine voluto richiamare gli enti proprietari e i concessionari al rispetto degli obblighi previsti dall’ordinamento con riferimento alla manutenzione dell’infrastruttura e della segnaletica, alla verifica periodica del loro stato di conservazione e dell’effettiva rispondenza alle esigenze degli utenti, all’adozione dei piani urbani ed extraurbani del traffico.