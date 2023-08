Monza: trovato con dosi droga su sagrato chiesa Meda, 27enne denunciato

Agosto 17, 2023

Milano, 17 ago. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di ieri, a Meda, comune della provincia di Monza Brianza, una pattuglia di carabinieri, nel transitare in piazza Vittorio Veneto, ha notato un ragazzo seduto sul sagrato del santuario del Santo Crocifisso.

Insospettiti dal suo nervosismo, i militari hanno deciso di effettuare un controllo, scoprendo che si trattava di un operaio di 27 anni di origine pakistana con vari precedenti per spaccio.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato con 12 grammi di hashish suddivisi in varie dosi nascosti in una tasca interna del suo zainetto. Così è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.