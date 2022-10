Monza: ubriaco causa incidente, carabinieri scoprono e arrestano l’amico ricercato

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Con un tasso alcolemico di 1,3 grammi per litro, quando il limite è 0,5, alla guida della propria auto in giro alla ricerca di locali. Sul lato passeggero, un connazionale cinese, senza documenti, ma con un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione per associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il fatto è accaduto lo scorso 9 ottobre a Bellusco, quando, alle 20.00 circa, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti sulla sp 2 “Monza Trezzo” in seguito ad un incidente stradale. Secondo quanto ricostruiti dai militari l’auto, una Volkswagen Polo con al volante un 41enne, di origine cinese ma dimorato a Milano, mentre procedeva in direzione Monza, nello svoltare a sinistra per accedere nel parcheggio di una sala slot tagliava la strada ad un motociclo che proveniva dall’opposto senso di marcia che collideva violentemente contro l’autovettura ormai di traverso sul senso di marcia del centauro 30enne di Trezzano Rosa che fino sull’asfalto, il quale veniva soccorso e trasportato da sanitari 118 al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo, è ricoverato per i vari politraumi riportati nell’impatto.

Dopo gli accertamenti di rito la sorpresa – Gli uomini dell’Arma hanno deferito in stato di libertà il conducente, risultato gravato da tre analoghi episodi per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, poiché con un tasso alcolemico superiore al limite consentito (1,38 gr/l), come acclarato dall’accertamento etilometrico. Il passeggero, invece, poiché sprovvisto di documenti personali è stato condotto al Comando compagnia di Vimercate dove, sottoposto a rilievi dattiloscopici per l’identificazione, è risultato pendente un provvedimento di esecuzione all’ordine di carcerazione (emesso il 9 settembre 2019 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino) dovendo espiare la pena di 1 anno 4 mesi e 17 giorni di reclusione per i reati si associazione a delinquere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Arrestato, terminate formalità di rito, è stato portato alla casa circondariale di Monza.