Moody’s: Damiani (Fdi), ‘conferma solidità scelte nostro governo’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “La decisione di Moody’s di alzare l’outlook dell’Italia è un’ulteriore conferma della solidità delle scelte economiche di questo governo. È il segnale che la linea della responsabilità sta dando risultati concreti. Abbiamo messo in campo una politica economica che punta alla stabilità dei conti e alla crescita. E la fiducia dei mercati ci sta premiando. Continueremo a lavorare per rafforzare la credibilità e lo sviluppo dell’Italia”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Palazzo Madama, Dario Damiani.