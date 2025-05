Moody’s: Malan, ‘realtà contro disfattismo della sinistra’

24 Maggio 2025

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Negli ultimi 10 anni il rating di Moody’s per l’Italia è salito solo due volte, la prima volta il 17 novembre 2023, passando dal Baa3 con outlook negativo a un outlook stabile e ora passando a un outlook positivo. Dunque, sempre con il Governo Meloni. È una buona notizia per tutti, non solo per chi si interessa di finanza, perché questa accresciuta fiducia nell’Italia consentirà di pagare meno interessi su tutti i titoli italiani, a cominciare da BOT e BTP. Un vantaggio per le aziende, un beneficio per i cittadini, perché lo Stato potrà risparmiare sugli oneri del debito e avere più soldi per le altre esigenze. Sappiamo bene che la sinistra che tifa contro l’Italia continuerà a parlare di disastro, ma noi abbiamo sempre difeso il la libertà di espressione, inclusa quella di dire stupidaggini”. Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.