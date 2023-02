Moody’s: migliora outlook globale, per 2023 rialza a 2% crescita G20

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. -(Adnkronos) – Moody’s vede moderatamente ‘rosa’ per l’economia globale “a seguito di sorprese positive su diversi fronti, tra cui la revoca delle restrizioni legate al COVID in Cina, il clima insolitamente caldo che ha aiutato l’Europa a far fronte alla crisi energetica molto meglio di quanto previsto e migliori condizioni finanziarie”. Così l’agenzia rivede le stime sul Pil globale nell’aggiornamento del Global Macro Outlook anche se, spiega, “prevediamo che la crescita continuerà a rallentare nel 2023”, visto il peso crescente dei rialzi dei tassi “sull’attività economica e sull’occupazione nella maggior parte delle principali economie. Prevediamo che la crescita economica globale del G-20 scenderà al 2,0% nel 2023 dal 2,7% nel 2022, per poi migliorare al 2,4% nel 2024”.

“L’inflazione continuerà a rallentare ma non è garantito un calo sostenuto rispetto agli obiettivi della banca centrale. La nostra aspettativa che l’inflazione continuerà a scendere per tutto il prossimo anno nella maggior parte delle economie del G-20 è legata a un rallentamento della domanda sostenuto dalle azioni delle banche centrali” che “manterranno i tassi di interesse restrittivi più a lungo di quanto previsto dai mercati finanziari”.

“La Fed e le altre banche centrali – spiega Moody’s – sarebbero costrette a un inasprimento delle politiche ancora più aggressivo se l’allentamento delle condizioni finanziarie compromettesse i loro sforzi per contenere la domanda aggregata”. Nell’aggiornamento l’agenzia ha alzato le proiezioni di crescita per diverse grandi economie, riducendo al contempo le aspettative per alcune altre. In particolare è stato rivisto al rialzo il Pil 2023 per Stati Uniti (+0,9%), area euro (+0,5%) e Cina (+5%).