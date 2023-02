Moody’s: rialza a +0,3% stima Pil Italia in 2023**

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – In uno scenario di minori pressioni inflazionistiche e di prezzi dell’energia che stanno tornando sotto controllo Moody’s rivede al rialzo le previsioni di crescita per l’Italia nel 2023 con un Pil non più stimato in contrazione dell’1,4% ma con una crescita, anche se modesta, a +0,3%. una decisione, si spiega nell’aggiornamento del Global Macro Outlook – che riflette appunto i minori rischi di approvvigionamenti energetici a breve termine e il recente calo dei prezzi dell’energia. Per il 2024 invece il Pil viene rivisto al ribasso con una crescita dello 0,6%. Per l’inflazione nel nostro paese la stima di Moody’s è di un rallentamento al 6,3% quest’anno e al 4,1% il prossimo.