Moro: domani delegazione Pd con Schlein in via Caetani

8 Maggio 2024

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Domani alle 11 il Partito Democratico si ritroverà in Via Caetani per il 46° anniversario della morte di Aldo Moro. La delegazione Pd, guidata dalla segretaria Elly Schlein, sarà composta da Chiara Braga, Graziano Delrio, Dario Parrini, Vincenza Rando, Paolo Ciani, Andrea Casu e Francesco Verducci.