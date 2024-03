Moro: domani delegazione Pd in via Fani per anniversario rapimento e uccisione scorta

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Sabato 16 marzo, a partire della ore 9.45, in occasione del 46° Anniversario del Rapimento dell’Onorevole Aldo Moro e dell’uccisione degli agenti della sua scorta, una delegazione del Pd si recherà in via Fani per deporre una corona di fiori. Saranno presenti: Cecilia D’Elia, Paolo Ciani, Andrea Casu, Roberto Morassut, Filippo Sensi e Francesco Verducci.