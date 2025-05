Moro: Schlein, ‘nostro pensiero e impegno per tutte le vittime del terrorismo’

9 Maggio 2025

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Oggi in via Caetani a Roma, il luogo dove fu ritrovato il corpo di Aldo Moro 47 anni fa, rapito e assassinato dalle Brigate Rosse. Per rendere il nostro omaggio alla memoria di un uomo politico di grande valore, il cui pensiero lungimirante parla ancora a chi oggi si impegna per la democrazia e il bene comune”. Lo scrive Elly Schlein sui social.

“Proprio quello stesso 9 maggio 1978 Cosa Nostra assassinò Peppino Impastato, per fermare la sua coraggiosa denuncia contro le mafie e la sua lotta per la giustizia. Due omicidi avvenuti in un momento in cui la violenza veniva usata per destabilizzare e attaccare le istituzioni democratiche. Tanto il terrorismo politico, quanto la criminalità organizzata mafiosa”.

“Oggi ricordiamo il loro impegno per difendere la nostra democrazia e le nostre istituzioni, per costruire il dialogo, rendiamo onore alla loro lotta per la legalità, per la giustizia e per la verità. Ad Aldo Moro, a Peppino Impastato e a tutte le persone che hanno perso la vita per mano della violenza terrorista va il nostro pensiero e il nostro impegno in questo 9 maggio, diventato il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo”.