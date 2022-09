Moroni: venerdì l’anniversario della morte, ecco la lettera che inviò a Napolitano

Agosto 31, 2022

Milano, 31 ago. (Adnkronos) – Ricorrerà venerdì prossimo, 2 settembre, l’anniversario della morte di Sergio Moroni, il parlamentare socialista che nell’estate del 1992, dopo essere stato raggiunto da due avvisi di garanzia, si tolse la vita.

Prima di entrare a far parte della direzione nazionale del Psi prima e dell’assemblea nazionale del partito poi, come responsabile della Sanità, Moroni era stato segretario regionale in Lombardia. Dal 1980 al 1987 consigliere al Pirellone, era stato assessore al Lavoro, alla Sanità e ai Trasporti. Nel 1987 venne eletto in Parlamento e alle politiche del 1992 venne confermato, risultando il socialista bresciano più votato. Qualche mese dopo però, era estate, ricevette due avvisi di garanzia: uno riguardava le discariche lombarde e le attività delle Ferrovie Nord, l’altro alcuni lavori realizzati all’ospedale di Lecco. Il suo nome finì sui giornali, nel pieno del clima di tensioni sociali scatenate dai fatti di Tangentopoli e dall’inchiesta ‘Mani Pulite’. La gogna mediatica che ne seguì rappresentò per lui un’onta troppo grave da sopportare, tanto da decidere di suicidarsi. Non prima, però, di spiegare le ragioni del suo gesto in una lettera destinata all’allora presidente della Camera dei deputati, Giorgio Napolitano. Tre pagine, scritte a mano, che pubblichiamo qui di seguito.

“Egregio Signor Presidente, ho deciso di indirizzare a Lei alcune brevi considerazioni prima di lasciare il mio seggio in Parlamento compiendo l’atto conclusivo di porre fine alla mia vita. E’ indubbio che stiamo vivendo mesi che segneranno un cambiamento radicale sul modo di essere nel nostro paese, della sua democrazia, delle istituzioni che ne sono l’espressione. Al centro sta la crisi dei partiti (di tutti i partiti) che devono modificare sostanza e natura del loro ruolo. Eppure non è giusto che ciò avvenga attraverso un processo sommario e violento, per cui la ruota della fortuna assegna a singoli il compito delle ‘decimazioni’ in uso presso alcuni eserciti, e per alcuni versi mi pare di ritrovarvi dei collegamenti. Né mi è estranea la convinzione che forze oscure coltivano disegni che nulla hanno a che fare con il rinnovamento e la ‘pulizia’. Un grande velo di ipocrisia (condivisa da tutti) ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento”.

“C’è una cultura tutta italiana nel definire regole e leggi che si sa non potranno essere rispettate, muovendo dalla tacita intesa che insieme si definiranno solidarietà nel costruire le procedure e i comportamenti che violano queste regole. Mi rendo conto che spesso non è facile la distinzione tra quanti hanno accettato di adeguarsi a procedure legalmente scorrette in una logica di partito e quanti invece ne hanno fatto strumento di interessi personali. Rimane comunque la necessità di distinguere, ancora prima sul piano morale che su quello legale. Né mi pare giusto che una vicenda tanto importante e delicata si consumi quotidianamente sulla base di cronache giornalistiche e televisive, a cui è consentito di distruggere immagine e dignità personale di uomini solo riportando dichiarazioni e affermazioni di altri”.

“Mi rendo conto che esiste un diritto d’informazione, ma esistono anche i diritti delle persone e delle loro famiglie. A ciò si aggiunge la propensione allo sciacallaggio di soggetti politici che, ricercando un utile meschino, dimenticano di essere stati per molti versi protagonisti di un sistema rispetto al quale oggi si ergono a censori. Non credo che questo nostro Paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da ‘pogrom’ nei confronti della classe politica, i cui limiti sono noti, ma che pure ha fatto dell’Italia uno dei Paesi più liberi dove i cittadini hanno potuto non solo esprimere le proprie idee, ma operare per realizzare positivamente le proprie capacità e competenze”.

“lo ho iniziato giovanissimo, a soli 17 anni, la mia militanza politica nel Psi. Ricor­do ancora con passione tante battaglie politiche e ideali, ma ho commesso un errore accettando il ‘sistema’, ritenendo che rice­vere contributi e sostegni per il Partito si giustificasse in un conte­sto dove questo era prassi comune, né mi è mai accaduto di chie­dere e tanto meno pretendere. Mai e poi mai ho pattuito tangen­ti, né ho operato direttamente o indirettamente perché procedu­re amministrative seguissero percorsi impropri e scorretti, che ri­sultassero in contraddizione con l’interesse collettivo. Eppure oggi vengo coinvolto nel cosiddetto scandalo tangenti, accomu­nato nella definizione di ‘ladro’ oggi così diffusa. Non lo accetto, nella serena coscienza di non avere mai personalmente approfit­tato di una lira. Ma quando la parola è flessibile, non resta che il gesto”.

“Mi auguro solo che questo possa contribuire a una riflessio­ne più serie e più giusta, a scelte e decisioni di una democrazia matura che deve tutelarsi. Mi auguro soprattutto che possa servi­re a evitare che altri nelle mie stesse condizioni abbiano a patire le sofferenze morali che ho vissuto in queste settimane, a evitare processi sommari (in piazza o in televisione) che trasformano un’informazione di garanzia in una preventiva sentenza di con­danna. Con stima. Sergio Moroni”.