Morta Glenda Jackson, attrice due volte premio Oscar: aveva 87 anni

Giugno 15, 2023

Londra, 15 giu. (Adnkronos/dpa) – L’attrice due volte premio Oscar ed ex deputata laburista Glenda Jackson è morta all’età di 87 anni “dopo una breve malattia” nella sua casa di Blackheath, nel sud-est di Londra. Lo ha riferito il suo agente.

Chi non la ricorda in ‘Donne in amore’ di Ken Russell o come ‘Una romantica donna inglese’ di Joseph Losey? Glenda Jackson è stata simbolo del cinema d’autore degli anni ’60, ’70 e ’80, lavorando con registi iconici del cinema britannico, ma non solo, come Losey, Schlesinger, Peter Brook, John Irvin ma anche lo statunitense Robert Altman, l’italiano Damiano Damiani e soprattutto il geniale Ken Russell con il quale l’attrice girò ben quattro film dei quali uno, ‘Donne in amore’, le valse il premio Oscar come miglior attrice nel 1971. Con Russell è stata la moglie ninfomane del compositore Cajkovskij ne ‘L’altra faccia dell’amore’, notata dal regista statunitense Melvin Frank che, intuendone le sue capacità di attrice brillante, la volle in ‘Tocco di classe’, che le valse il secondo Oscar nel 1974, anno in cui è protagonista ne ‘Il sorriso del grande tentatore’ di Damiano Damiani.

La Jackson però non partecipò mai alle cerimonie degli Oscar, e le sue statuette furono ritirate dall’attrice Juliet Mills nel ’71 e dallo stesso regista Frank nel ’74. Non andò nemmeno in occasione delle altre candidature. Attrice di straordinario talento che passa con estrema disinvoltura dai ruoli drammatici a quelli brillanti, la Jackson si è dedicata anche alla tv, indossando i panni di Elisabetta I nella miniserie della Bbc ‘Elisabetta Regina’, dove è tornata a recitare nel 2019 nel film ‘Elizabeth is Missing’ vincendo per la sua interpretazione il Bafta per la miglior attrice nel 2020. Glenda Jackson ha calpestato anche i palcoscenici inglesi e americani, l’ultima volta nel 2019 a Broadway nei panni di Re Lear diretta da Sam Gold.

La politica è sempre stata importante per la Jackson che nel 1992 ha smesso di recitare per entrare a far parte della Camera dei Comuni come parlamentare laburista nel nord di Londra. Un incarico che ha ricoperto fino al 2015, anche nel ruolo di ministra ombra dei trasporti dal 1997 al 1999. L’ultima volta sul set di Glenda Jackson è stata nel 2021 per ‘The Great Escaper’ di Oliver Parker, in cui ha recitato accanto a Michael Caine.